顏思齊於1621年在雲林縣水林鄉登陸，今年適逢400周年，雲林縣政府特別規畫「開台400年1621－大航海時代顏思齊」系列活動，在北港鎮北港滯洪池旁設置1艘縮小版「戎克船」裝置藝術，「戎克船」為大陸尖底古帆船，結合滯洪池景觀，已成為在地打卡新景點。

「開台400年1621－大航海時代顏思齊」系列活動從10月29日至12月26日，分別在雲林縣北港糖廠1號倉庫、水林顏厝寮顏思齊故事館、北港滯洪池展開，為展現顏思齊身處的大航海時代情境，縣府訂製1艘顏思齊當時率眾渡海來台的仿真「戎克船」。

雲林縣政府文化觀光處文資科長張力元表示，此艘木質「戎克船」長約3公尺、寬約1公尺、高約3.25公尺，歐洲人稱為JUNK，因此譯為「戎克船」。戎克船起源於大陸東南沿海各省，宋、元時期至明、清的海外貿易，均以「戎克船」作為主要的航海工具。

張力元說，此次系列活動特別訂製這艘大陸古代帆船「戎克船」裝置藝術，由工藝師仿真製作，不僅外觀一模一樣，並精密呈現船上的門窗、圍欄等細節，以滯洪池水域為背景，展現出大航海時代船隻停泊靠岸場景，讓民眾遙想當年顏思齊來台的豪情壯志。

這幾天不少遊客利用星期假日前來北港滯洪池，一睹這艘極具特色的「戎克船」，大家拍照上傳與親友分享，已成網紅打卡熱點。張力元指出，北港朝天宮每年有超過600萬人次遊客，結合此次顏思齊相關活動，將可帶動1波觀光熱潮，有效促進地方休閒產業。