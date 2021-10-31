【愛傳媒藺奕專欄】「我可以坐這裡嗎？」

戴著口罩的婷怡，站在一旁對我說，我很失態、完全沒有認出她，明明是電影人的小圈子，NCC主委也來了？

由海鵬影業姚哥策展的「2021蒙藏影展」開幕酒會，主持人是麥若愚，身後桌是朱延平導演、饒紫娟總監和葉天倫母子檔，除了電影人、還有一些外國使節。

婷怡對我說了好多精彩的自己，從早年冷門的智財律師，一路斜槓到資策會、文建會、中影、電影製片⋯⋯比電影更像電影，我只小她一屆，特別能理解對「外行領導內行」的危機感，對於山羊而言，圈在食槽前吃草簡直就是背叛他。

山羊就是懸崖峭壁上最美的側影，以遼闊的天空為背景，他們吃帶刺的荆豆，儘管底下是粉身碎骨的深淵。

所以我們做電影，我們能不能别再看這種小三一見面就睡覺、睡一次覺就懷孕、懷了孕就當著男的面嘔吐、最后破壞兩段婚姻的電影或電視劇？

移駕前往首映會場的途中，暖暖的秋陽，修剪身上的羊毛，儘管我們需要為之奮鬥的壓力，仍然層出不窮，很多時候，你是去對抗他人對你身份的描述，而你發現仍有同路之人，你的勇氣也獲得新的倒灌，宛若新生。

作者為文學奬得主

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