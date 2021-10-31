【愛傳媒朱國珍專欄】「至樂無樂，至譽無譽」這句話出自《莊子・至樂篇》。其中最經典的故事就是「莊子妻死，惠子弔之，莊子則方箕踞鼓盆而歌」。

大意是莊子死了老婆，惠子弔唁時，看到莊子岔開腿像畚箕似隨意坐著，甚至像STOMP樂團一樣敲打瓦盆唱歌。惠子嘀咕說：你老婆為你生兒育女，奉獻青春，現在她死了，你不哭也就算了，竟然還擊盆唱歌！

莊子回答：她剛過世時，我也很悲傷。但是後來想想，形軀本無形。人的生死就像春夏秋冬、四季運行的循環。現在她安然永眠天地之間，我若是淒涼地守著她哭，我認為這不通天命，所以就不哭了。

我用莊子「鼓盆而歌」的典故，安慰自己這段期間的傷逝之情。十月中旬，第一波冷鋒來襲，我在小壯丁的房間窗戶看到一隻小蜘蛛。

年過五十之後，早已磨練出遇事處變不驚的鎮定，但是節肢動物仍然會造成我的底層恐懼，蜘蛛當然不例外。但是，我遇到它的那天，正是淒風苦雨的日子，而孤獨的小蜘蛛，獨自攀附在自己的網中央，抵抗風雨來襲，搖搖欲墜。

窗戶座朝東北，不但是肅殺的東北季風正面來襲的方向，也是日出東昇時陽光熾熱照耀的座標。我不明白小蜘蛛為何要選擇這個位置織網築巢？這裡是天險，整片玻璃窗，缺乏樹枝遮蔭保護，以我人類的眼光，認為這個角落也無法提供織網時的結構安全。

然而，就在那個狂風暴雨的日子裡，讓我遇見小蜘蛛。它的體積不到我的小指甲那麼大，可是它就在我的眼前，用它微小的肉身抵禦風雨，展現旺盛的生命力。

那一刻，我心中充滿複雜的滋味，小蜘蛛求生的意志深深感動了我，它的掙扎與堅毅讓我克服對蜘蛛的恐懼，我祈禱小蜘蛛能夠安然度過險惡的天氣。

隔日暴雨乍歇，我發現小蜘蛛仍然固守原處，欣然安慰，拍下照片給小壯丁，說：「你房間窗外來了新朋友。」

小壯丁回答我：「有，上次颱風時我就看到它了。就放它在那邊就好。」

颱風來襲時是國慶連假期間，這意味著，小蜘蛛在十月初就來到我們家作客了。發現小蜘蛛之後，我開始每天早晚探望它，有時也好奇地問它：「小蜘蛛，你為什麼選擇我們家呢？」

它與我隔著玻璃窗，距離保障安全感，我不知道小蜘蛛怎麼想，但是我一廂情願地認為，它願意來這裡結網，是緣分，只要它不侵害我，我不侵害它，我們就這樣互相守護，也是一種陪伴。

有一說「蜘蛛結網，久雨必晴」。經歷了颱風、強烈東北季風來襲，堅強的小蜘蛛昂然毅力挺過。

某日出現陽光，我看到小蜘蛛也趁著晴空好日，在我面前吐絲結網。這才發現，蜘蛛吐絲根本不像電影「蜘蛛人」演得那樣噴絲可以噴到高樓大廈那麼遠，小蜘蛛是一格一格，大約零點五公分的距離，吐完一條絲線之後爬過去，再吐一條絲。它的動作迅速果決，幾分鐘之內就走完三百六十度的圓周。一張嚴謹幾何結構的網絡，原來是這樣一步一腳印完成的。

如此「晨昏定省」，我和小蜘蛛也做了半個多月的朋友。從害怕到接受，現在每日充滿歡喜。我天天看著它在窗外無視豔陽風雨，以渺小的肉身展現毅力與勇氣與大自然抗搏，就像是一則活生生的勵志寓言，鼓舞著我樂觀面對人生。

過去我經常用這句偈語提醒自己：「浮屠不三宿桑下者，不欲久生恩愛。」修行人尚且努力惕勵自己不要感情用事，而我，這次又著了這個道。因為我意識到，我對窗外小蜘蛛，已經有了感情。

十月二十七日忙碌整天回到家已是深夜，晚上臨睡前，照例和小蜘蛛道晚安。我透過隱隱夜色看到它仍然懸掛網中央，我欣慰地跟它說：「小蜘蛛，你在這裡安心住著，我會看著你慢慢長大，長到像樹林裡的那些人面蜘蛛那麼大。」

結果，第二天清晨醒來，我走到小壯丁房間想要跟它說早安時，小蜘蛛已經消失了。我惘然地望著結構精密的蜘蛛網，空盪盪地掛在窗外，但是小蜘蛛已經不在上面了。

我的心頭一陣酸楚，眼淚跟著流出來。昨晚還跟小蜘蛛說了話，怎麼今天就不見了呢？這樣的轉變過於戲劇化，我很難接受。我一直看著窗外，彷彿這樣認真看下去，小蜘蛛就會回來。

我坐在床沿，凝視著那扇窗，小蜘蛛曾經佇足的地方，我固執地守候，許久許久，久到自己揶揄自己似乎成為精衛鳥，愚蠢地以為銜石可以填海，小蜘蛛還會回來。

直到我不再哭泣，平靜回憶我與小蜘蛛的緣分，我想起了莊子鼓盆而歌。

年輕時讀莊子總疑惑著他的任性，天生反骨。現在年過半百，終於通曉莊子的任性並非故作瀟灑，而是他確實察就天命，也身教言教實踐這個道理。我反省我的眼淚，誠然是為著一個勇敢的小蜘蛛而流，但也未嘗不是為著自己戲劇性的生命變化而感嘆。

也不過四十八小時以前，我回華視參加五十周年台慶，後續不斷出現媒體報導，彷彿又回到二十年前的新聞主播風光。但是現實生活裡，我真正朝夕相處，且心生愛戀的朋友，小蜘蛛，無預警地離開。它用短暫而微渺的肉身告訴我，世間萬事萬物皆「無常」，豈止人生。

李白在〈哭晁卿衡〉詩中為離去的好友寫道：「明月不歸沉碧海，白雲愁色滿蒼梧」。我現在仍然在每天晨晚來到孩子房間，窗外就是一片青翠的樹林與藍天白雲，我總是癡癡望著小蜘蛛遺留的纖細網絡，期待奇蹟出現。

或許隨著蜘蛛網一天天頹傾剝落，會幫助我認清離別的現實。而我也明白，無論認清或不認清現實，這始終是善感文人生命當中最重要的課題。

我深知自己的缺陷，因此在教育小壯丁成長的過程當中，不斷提醒孩子遇到難題千萬不可感情用事。因為我太了解自己，過往經驗中最失敗的抉擇，總是因為感情豐富，心軟猶豫彷若織網自困所導致。

還好我的諄諄教誨，在小壯丁身上演化成功。當我向孩子傾訴失去小蜘蛛的悲哀時，他告訴我：「它應該是找到更舒服的地方吧。」

小壯丁一句話，立刻安慰我受傷的心。過去一個月來，小蜘蛛在我眼前活生生演出的就是一則力爭上游的寓言，即便它離開了，我都應該像孩子一樣相信，小蜘蛛找到了更適合它的地方安居。

悲歡離合如同四季更迭，難免風狂雨驟，淬鍊之後都是祝福，也就不枉一片冰心在玉壺的眼淚。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者提供。

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