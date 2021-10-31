【愛傳媒特約記者賴御文報導】喜歡歷史文學的朋友，一定都熟悉文壇大師陳舜臣。陳舜臣的祖籍在新莊，雖然祖父和父親在日治時期已經移居日本，陳舜臣是在神戶出生，但是陳舜臣曾經回新莊發展，在新莊中學教了幾年書。

陳舜臣出生於大正十三年、西元1924年，17歲進入大阪外國語學校，當年的同學有一位叫福田定一。當時可能沒有人想到，這是一段非常奇妙的緣分，因為後來這兩人居然都會變成家喻戶曉的歷史小說大師，並列為日本文壇的雙璧。

陳舜臣始終是用本名發表文學作品，日文姓名ちんしゅんしん，這幾個平假名的發音，也是漢字陳舜臣的客語發音。至於福田定一則因為景仰漢代史學家司馬遷而取了筆名——司馬遼太郎。

陳舜臣和弟弟陳敏臣在1946年返回新莊。陳舜臣在新莊初級中學擔任英文老師，他的作品《半路上》提及曾想在台灣發展，不過因為國共內戰等台灣政治動盪因素，兄弟最終仍回到神戶。

陳舜臣獲得日本的「江戶川亂步賞」後開始在文壇大放光彩。日本神戶出生，原籍新莊的他，一生都面臨國族認同的問題。他的長篇歷史小說《甲午戰爭》，深入還原當年的歷史事件，因為正是這場戰爭，讓他變成日本人。

祖籍新莊、當過新莊中學教師的陳舜臣，老家其實是今天的三重區。他曾在作品《青雲之軸》提到：「陳家代代都住在台北郊外的新莊鎮附近的農村，大約是現在被劃入三重市裡一個名為『中興』的村子。」具體地點，根據考察應該在先嗇宮附近。在日治時期，台北州的新莊郡，包括了新莊街、鷺洲庄、五股庄和林口庄。其中，鷺洲庄就是今天的蘆洲，當時範圍包括現在的蘆洲與三重，1947年三重才從蘆洲被劃出來自成一鎮，後來改市，如今為三重區。