相聲演員林明（右）模仿先總統蔣公維妙維肖，老一輩民眾看見他開心話家常。（呂筱蟬攝）

演員林明因外表神似先總統蔣中正因而紅極一時，早年上遍各大綜藝節目，昨天是蔣公誕辰紀念日，他身穿長袍馬褂現身馬祖新村，推廣傳統曲藝「我為相聲狂」演出，民眾看到蔣公音容再現爭相合照，老一輩民眾更說彷彿時空錯置，感到驚訝又驚喜。

林明說，早期曾擔任國防部藝工總隊隊長，退役後曾在綜藝節目「全民最大黨」以蔣公扮像演出，還特別學習浙江口音，每一次模仿光是戴光頭頭套就得花上1個半小時，如今因社會轉型及疫情關係，自己和同行的演出銳減，而傳統曲藝本來就推廣不易，希望大家在疫情後能多購票進場，觀賞節目挺蔣公，並支持傳統戲曲藝文活絡起來。

台北曲藝術團將於11月13日在桃園市文化局舉辦「我為相聲狂」演出，團長葉怡均說，早期聽相聲是眷村榮民主要的生活娛樂，桃園市藝術面貌多元薈萃、團隊創作能量豐沛，只可惜獨缺傳統說唱藝術團隊，為了讓相聲在桃園扎根，北曲過去2年在南崁兒童藝術村駐村演出，希望培養年輕觀眾、也顛覆一般大眾對相聲的老派印象。文化局祭出加碼福利，凡購買800元票券者，即可憑票根隨機兌換電影票一張，購票可上兩廳院文化生活網或台北曲藝團粉絲頁洽詢。