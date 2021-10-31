臺北網紅節直播首日邀請藝人洪百榕，以食品特賣為主題，攜手台北吳興街40年老店穆記牛肉麵、老楊方塊酥等人氣商品登場。（太陽星網路科技公司提供）

網紅白白很開心和副市長直播，推廣東區商圈。（太陽星網路科技公司提供）

臺北市副市長黃珊珊直播行銷台北商圈，推動五倍券衝經濟。（太陽星網路科技公司提供）

網紅經濟近年來迅速崛起，再加上疫情衝擊宅經濟爆發式成長、產業結構、行銷模式的改變，讓不少品牌、廠商轉戰網路電商，由旺旺中時媒體集團、臺北市政府、台灣新媒體協會、momo購物網合辦的臺北網紅節，11月1日至5日於momo購物網上展開超級直播，特別邀請洪百榕、百萬KOL宛宛兒、曾小芬、白白、岱岱、糖糖等人直播特賣，包括台北吳興街40年老店穆記牛肉麵、老楊方塊酥、香港小姐大會指定品牌Cellcore九杯水保濕精華、Phformula頂級保養品等。

臺北網紅節主辦單位特邀臺北市副市長黃珊珊擔任超級直播主，讓網紅經濟深入實體商圈，精選知名美食、商品，並由黃珊珊說明北市政府推出的多項好康優惠方案，推動臺北商圈與五倍券經濟熱潮，期盼買氣一路延燒至雙十一。為期一個多月臺北網紅節，也舉辦「2021 TY Star 最佳潛力網紅票選」活動，即日起日至11月16日，民眾至momo購物網臺北網紅節專頁，為喜愛的網紅投票，即有機會抽中萬元大獎將好禮帶回家，票選結果將於將於12月2日於台北文華東方酒店舉辦的「NEXT KOL影響力論壇」公布。

除公布票選結果外，在論壇上也特別邀請momo、GOOGLE、ikala等知名企業高管進行KOL與電商趨勢、社群媒體、社群創新、打造網紅超級IP、跨境電商商機、KOL行銷創新法則等網路行銷必備的主題演講，讓對網路行銷有興趣的民眾，能夠透過這些演講更加了解。