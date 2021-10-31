立法院「民主時刻館」開幕，立法院長游錫堃也陪同蔡英文總統及與會貴賓一起進入館內導覽。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

游錫堃期許以大博物館概念規劃民主議政園區

昔日台灣省議會經過立法院歷時兩年改造華麗轉身，立法院耗費2年，將原台灣省議會議事大樓，活化改造為「民主時刻館」，並於10月31日正式開幕；總統蔡英文和立法院長游錫堃等人也特別到場主持開幕啟動儀式；游錫堃致詞時承諾，日後，立法院還將以「大博物館」的概念，重新規劃這座園區，2023年計畫轉型為民主與議政的學習場域。

而除總統蔡英文、立法院長游錫堃，立法院副院長蔡其昌、立法委員楊瓊瓔、陳瑩、何欣純、張廖萬堅、立法院秘書長林志嘉、顧問洪慈庸、台中市副市長令狐榮達、前省議員張俊宏、張貴木、余玲雅、林清松、陳建年、陳景星、翁文德、游任和、曾蔡美佐、張溫鷹、王世勛、宋艾克、鄭金玲、謝章捷等人都特別出席活動，為民主時刻館揭幕，並且參與後續的導覽。

「台灣的選舉是先賢堅忍不拔力爭而來的！」游錫堃致詞時表示，今年是台灣議會設置請願運動與台灣文化協會成立一百周年。百年前，林獻堂領導先賢，遠赴東京帝國議會請願，要求在台灣設置議會，14年15次，連署人數最多高達2684人，可以說是台灣史上一個偉大的民主啟蒙運動。同年，蔣渭水籌組「台灣文化協會」，林獻堂擔任總理，在全島各地進行文化啟蒙工作。最終迫使台灣總督府在1935和1939年連續舉辦2次選舉。

他也表示，台灣雖然經歷二二八事件、白色恐怖、雷震組黨、美麗島事件等事件，但經過台灣人民不屈不撓的努力下，終於迎來解除戒嚴，國會全面改選、總統直選、三次政黨輪替，台灣民主逐漸茁壯、轉型、熟成，台灣已經成為國際稱譽的民主典範。

游錫堃表示，霧峰除了是「台灣議會之父」林獻堂先生的故鄉，也是以前台灣省議會的所在地，在國會全面改選之前，省議會扮演著「全台最高民意機關」的角色。因此，在此時、此地為「民主時刻館」辦理啟用典禮特別有意義。

游錫堃說，民主時刻館將當年的省議會議事大樓保存活用、按歷史真相陳設，成為華文圈第一座以民主為主題的展館，記錄臺灣人爭取自由、民主的重要歷程。日後，立法院還將以「大博物館」的概念，重新規劃這座園區，2023年計畫轉型為民主與議政的學習場域。