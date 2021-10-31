南投縣救國團舉辦團慶表揚大會及公益活動傳愛，獲各界響應讓團慶活動更有意義。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

為慶祝救國團69周年團慶，南投縣救國團今天舉辦表揚大會及公益捐贈活動，獲各界熱心響應，並推出青年創生平台公益市集，以團慶活動傳愛更具意義。縣議員張嘉哲捐款給仁愛之家；南投市橋頭肉圓捐助親愛愛樂，縣府社會及勞動處長林志忠也到場，肯定救國團的貢獻。

南投縣救國團舉辦表揚大會暨青年創生平台公益市集活動，現任南投救國團主委林俊梧甫於日前去逝，與會人士在活動一開始先默哀表達悼念，活動所頒發的署名主委林俊梧的獎狀及感謝狀也成了絕響，社會及勞動處長林志忠代表縣府出席致意。

林志忠致詞表示，救國團以往舉辦登山健行民俗采風、藝文欣賞等營隊活動，受到廣大青年朋友的支持跟認同，也是五、六年級人士珍貴的共同記憶，隨著大環境變遷，救國團轉型並持續經營，貢獻服務社會、國家及青年朋友們，不容抹殺。

他表示，救國團南投縣團委會承接長照博覽會、長照等宣導活動；舉辦金婚、鑽石婚表揚等活動，都辦得有聲有色，救國團承辦的活動就有品質保證的好口碑。此外，救國團還承接縣府志願服務計畫、志工招募及志工服務等工作，期許能再接再厲達成目標。

團慶公益活動也獲各界響應，縣議員張嘉哲捐款2萬元給仁愛之家；南投橋頭邊肉圓店營運長許福能也捐出2萬元給南投縣仁愛鄉親愛村的「親愛愛樂」弦樂團，並頒發中等學校教育服務獎、鄉鎮團委會獎章等績優單位。此外，活動規劃青年創生平台公益市集，讓團慶活動更有意義。