日本今天舉行眾議院大選，主要政黨昨天公布各自領袖從大選公告日的本月19日起，到選前一天30日止共12天助選里程，合計多達約8萬5000公里，可以繞地球兩圈。

日本此次共有9個政黨參與眾議院大選，日本時事通信社報導，除了令和新選組與「以違反律師法72條與NHK進行訴訟黨」兩黨未公布黨主席助選里程外，其餘7個政黨主席助選里程總計約8萬5000公里。

助選里程最長的是國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎，約1萬5307公里；首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄以1萬4920公里排名第2；與自民黨聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男，助選里程約1萬1840公里，排名第5。

排名第3的是走訪19個都道府縣的共產黨委員長（黨主席）志位和夫，里程約1萬4654公里；最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男走訪23個都道府縣，總里程約1萬448公里排名第6。

以大阪為據點的日本維新會代表（黨主席）松井一郎，助選里程約4562公里；社民黨主席福島瑞穗助選里程約1萬3728公里。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101031