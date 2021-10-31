4大公投將在12月18日投票，民進黨「台灣更有力」公投說明會30日起跑，身兼民進黨主席的總統蔡英文，以及行政院長蘇貞昌都親自上陣，蘇貞昌更在說明會上痛批國民黨要亂台灣、想要奪權，要把蔡英文打到跛腳。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對蘇揆的言論感到傻眼。

蘇貞昌30日在桃園三民運動公園舉辦的公投說明會上表示，國民黨就是要亂台灣、要搶奪政權，把蔡英文打到跛腳。蘇貞昌說，若讓四個公投通過，國民黨的目的就達到了，我們要一起｢抗中保台」，大家站出來，人人返鄉投票。

蘇貞昌指出，國民黨想要政黨輪替第一件要做的就是把民進黨打趴，國民黨現在什麼都要亂、什麼都要罵，沒有口罩也罵、有口罩也罵、疫情不好罵、疫情好了也罵；更說要把衛福部長陳時中拖去槍斃，在立法院亂，甚至連外交人員在歐洲拚外交，還要求他們回來才願意審預算，這讓政府無法做事。

此事也在PTT上引發網友熱議，「政權是你家的？」、「原來現在還是帝制時期，我都不知道」、「民主政黨輪替，才是正常的民主」、「透過民主選舉拿政權哪裡有問題了」、「民主國家的政黨不就是以執政為目的？」、「什麼叫搶奪政權啊，難道只有民進黨能執政喔」、「執政黨講這個真的是笑死人」。

有些網友則質疑，「公投過了也只是人民要你執行」、「公投內容都沒提到」、「原來你們的公投說明會是在扯國民黨奪權」、「四大公投都是民生議題，硬要跟意識形態綁在一起」、「應該聚焦於公投內容的政策說明清楚吧」。