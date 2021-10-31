開場由福隆里社區關懷據點銀髮長者帶來活力滿滿的曼丁鼓表演。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

文昌廟客家歌謠班帶來表演。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

氣球達人於活動現場折氣球送與民眾。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

響應台中購物節，台中市客委會31日於東勢石角庄友善土地市集舉辦「客庄特色假日市集」首場活動，展售客庄特色手工及農特產品，歡迎民眾至台中山城健康輕旅遊，享有在地直銷優惠價格並帶動客庄產業發展。其他場次將於11月6日在新社區香菇街，以及11月13至14日、20至21日在東勢客家文化園區舉行。

搭配使用振興五倍券，吸引大雪山觀光人潮消費，為客庄市集注入活力，現場有限量版客庄假日市集紀念口罩，出示購物節APP登錄發票還可兌換小農特產。包括台中市客委會主委江俊龍、市議員冉齡軒、退休大使鄭博久夫婦、東勢區長翁培真及多位里長共襄盛舉。

兒時在石角庄度過的台中市客委會主委江俊龍表示，位於大雪山入口的石角庄市集，是由地方有志人士所成立，以推廣有機農業與友善耕作為理念，相當有特色。

客委會指出，東勢石角庄涵蓋福隆、隆興兩里，有平埔伯公祠、南將寮等數處古蹟，是文化底蘊深厚的村莊。石角庄友善土地市集有蜻蜓谷生態農場，晉福田有機香草、銘雄堂有機農園、美東醬油等12家在地小農，每周日上午8時至下午4時展售有機農特產、手作創意等。

此外，為結合台中購物節，各場活動均展售許多在地農特產品、水果、美食等，活動期間民眾手機下載台中購物節APP，可至現場服務台免費兌換客家精美好禮，登錄發票抽獎序號者還可參加「台中搭波購轉轉樂」。另活動當日於會場內消費滿500元以上，還可獲得加值商品。