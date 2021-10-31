純網銀樂天國際銀行董事長簡明仁在周六安詳辭世，享年70歲，對此，樂天國際銀行和國票金控已組成治喪小組，全力協助家屬處理相關事宜。樂天銀行指出，為緬懷簡明仁董事長，已自11月4日（下周四）起至11月6日（下周六）每日上午10點至12點，下午2點至4點，在台北市民權東路二段158號金寶軒會館寶光廳設置追思會場，供好友親屬悼念。

樂天銀行與國票金指出，簡明仁因病辭世，全體同仁均同感悲慟哀傷。簡明仁歷任第一金控總經理、第一金人壽董事長，原本已經退休的他，因為樂天銀行拚開業而重出金融圈，樂天銀行能率先取得純網銀的執照並順利開業，簡明仁居間向金管會奔走、費心向官員溝通說明營運計畫的種種努力，可說功不可沒，也是重要的靈魂人物。

對此樂天銀行也指出，董座簡明仁推動台灣第一家純網路銀行的設立，並出任樂天國際銀行董事長，見證40多年來台灣金融發展：「貢獻卓著，典範足式，永誌不忘！」樂天也表示，樂天國際銀行已建立完善公司治理體制，也已建立制度化決策與管理機制，未來將秉持簡董遺志持續依既定的方向及軌道運作，公司營運不受任何影響。