「防疫女神」賈永婕今(31日)陪老公王兆杰回母校領取傑出校友獎，沒想到出門前兒子竟說，他是靠媽媽的關係才拿到這個獎，不過老公不但不生氣，還高EQ神回覆，讓網友都笑說「懂生存」。

賈永婕今發文透露，陪老公去台北大學領取傑出校友獎，在台上她也忙著替老公拍照、錄影，笑稱自己擔任一日配角，而她也分享出門前兒子很認真的跟爸爸說「你應該是靠媽媽的關係才能拿到傑出校友？」頓時空氣凝結10秒，隨後老公就對兒子說「如果你能夠娶到這麼好的老婆，還能搞定成就她，應該夠傑出，也會成為傑出校友的」。

這讓賈永婕哭笑不得表示「ㄟ 什麼搞定啦！我是有多難搞！」而王兆杰在上台致詞感謝時，也將今早發生的故事說出來，獲得台下一片掌聲，網友都大讚賈永婕老公很有智慧，「一個男人會成功不是沒有原因的」、「妳老公好棒，知道要安太座耶」、「真的是高情商好老公耶」，還有人笑說「老公的求生意志堅強」。

賈永婕之前在疫情期間，不僅每天送愛心便當到各大醫院挺醫護，還統籌「神隊友們」送醫療器材，老公和家人也不時陪著她南奔北跑，因此讓她有了防疫女神的稱號。