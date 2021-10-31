2021年已經進入尾聲，不少人都希望在最後2個月可以甩開衰運，以好的樣貌迎接新的一年。近日命理專家小孟老師在臉書發文，點名4星座的財運可以在2021年的最後2個月谷底翻身，其中射手座可以考慮學習專業技能、提升自我能力，金牛座則要把握機會投資，就有可能為自己賺進大把鈔票。

第四名：射手座

射手座在年底的財富，主要來自於你們積極地付出，以及努力地守財；另外已經是上班族的射手座，年底的學習運也非常不錯，可以考慮為自己增加專業技能，並考取相關證照，絕對可以讓你們的財運大大加分。

第三名：金牛座

金牛座如果平常有在投資，看好時機進場，絕對可以為你們賺到大筆財富，一定要好好把握機會；另外年底的時候，你們還會因為過去積累的人脈，得到許多不錯的賺錢機會，並且從中獲利不少。

第二名：處女座

處女座如果剛好從事業務型的工作，你們的職場運勢在年底會大幅度提升，憑藉優秀和用心的服務態度，得到許多客戶的稱讚，業績能夠因此上漲、獎金也會跟著變多。

第一名：摩羯座

摩羯座在年底機會不斷，不但個人魅力有所提升，與人合作發展的可能也大幅增加，如果和別人有財務合作，將會得到許多財富進帳的機會，只要好好把握、努力，就有可能讓自己的存款翻倍增加。