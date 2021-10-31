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國道6號東向11.6km東草屯至國姓間，今（31日）下午1時許一輛自小客車於路肩起火燃燒，警消獲報後已趕往處理，目前狀況已排除，但小客車燃燒的畫面被民眾目擊上傳網路，引起討論。

據了解，一輛自小客車31日下午1時許行經國道6號東向11.6公里，因不明原因起火燃燒停靠於路肩，警消獲報後已立即前往現場處理，起火原因仍需進一步釐清，目前狀況已排除。

有民眾湊巧行經火燒車路段，將畫面拍攝成影片上傳至臉書，透過影片可見，猛烈的火焰吞噬轎車，伴隨著濃濃的黑煙持續向上竄，相當怵目驚心。