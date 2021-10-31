過去7個月，雲南瑞麗連續爆發疫情，至今已4度採取封閉嚴管措施，在「長期封城」的影響下，瑞麗的工廠停工、商業停業、貿易停擺，當地人只能默默承受巨大的壓力。有陸媒報道指，當地有居民數月來歷經近百次核酸檢測，一名1歲多的幼兒也已做了74次，檢測和隔離已成為瑞麗人生活的一部分。

瑞麗民眾今年自3月第一波疫情發生後，共發現93例本土確診和25名本土無症狀感染者；7月又出現第二波疫情，所有病例均感染Delta變種病毒，且病例高度集中在邊境一線和外籍人員集聚區。檢測和隔離成為生活一部分，例如當地居民黎女士從4月至今已做了接近60次核酸檢測，密集的時候幾乎每隔兩日就要檢測一次。

另有當地一名翡翠商人表示，其出生於去年1月、現今不到2歲的兒子，今年8月31日至本月29日已完成74次核酸檢測。瑞麗一名網約車司機更表示，7個月以來做了90次核酸檢測，平均兩天做一次，其中很多還是自費檢測。