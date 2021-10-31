珍愛桃園藻礁公投領銜人潘忠政30日怒批桃園市長鄭文燦「你才綁架藻礁！」，鄭文燦對此回應，政府會用盡大的力量保護藻礁，但不希望公共政策的討論被無限上綱。

鄭文燦30日參加「四個不同意 台灣更有力」公投說明會時，直指藻礁阻擋能源轉型，讓台灣被綁架陷入空轉，讓潘忠政甚是不滿，直呼「鄭文燦背信忘義，是鄭文燦綁架藻礁！」。

鄭文燦表示，政府的立場是盡全力保護藻礁，事實上無論是汙染稽查、藻礁巡護或者是保護區的管理等等，桃園是第1個以專責海岸管理處來保護海岸生態的縣市，不只是藻礁還有草漯沙丘、許厝港溼地、新屋的石滬群這4大生態亮點，都得到很好的保護。

鄭文燦說，不希望公共政策的討論被無限上綱，他上任前已通過中油三接的可行性投資報告，那時候使用大潭海岸232公頃，他特別告訴馬政府時代的經濟部長，一定要通過環評。

鄭文燦指出，總統蔡英文就任後連續2次提出迴避方案，把232公頃縮小到23公頃，又將離岸接收往外海推到1.2公里，最大的程度避開藻礁海岸，這份努力不應該被抹殺。

至於是誰在綁架這個議題，鄭文燦說，能源轉型需要天然氣發電跟天然氣的接收站，這是台灣非常困難而且重要的選擇，如何讓能源轉型跟生態保育共生，這大家需要一起努力。