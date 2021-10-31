台東基督教醫院陳玉祥（左）獲頒第31屆醫療奉獻獎。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

行醫逾40年的陳玉祥，自小被父親期許「因家裡沒錢，弟弟妹妹才不治，你以後要當醫師救人，不要收窮人的錢」，他不負父望，自台灣大學醫院提前退休，落腳台東。他表示，只有真正定居在偏鄉，才有可能從根本上緩解匱乏的醫療資源，今獲醫療奉獻獎肯定。

陳玉祥對貧困有深刻體會，在他6歲時，妹妹因腦膜炎無錢就醫去世；8歲時，弟弟生病也因為無力醫治而去世。父母深受打擊，陳玉祥立志認真讀書、行醫救人，順利考上台大醫學系。

陳玉祥在台大醫院耳鼻喉部任主治醫師時，曾組織服務隊去偏鄉義診，但覺得不能真正解決偏鄉醫療的問題，2009年，陳玉祥與同為台大醫師的太太曾芬郁討論，獲同意後，他提早從台大醫院退休，隻身前往偏鄉中最破舊的台東基督教醫院，一待就到現在。

陳玉祥說，台東民情純樸，病人不會質疑醫師，也常懷抱感恩之心，非常尊重醫師的判斷，和都市醫院很不同。他認為，在這樣的環境下，醫師能夠發揮最大的效用，因此更「樂在台東」。

投身於「偏鄉行醫救人、培育在地人才」不遺餘力，陳玉祥如今獲頒第31屆醫療奉獻獎，這也是東基的第9座醫療奉獻獎，他謙虛說「是代替醫院更多資深醫師同袍前來領獎的」，71歲的他感謝社會的肯定及家人的支持，並深盼耳鼻喉科等外科系統的腫瘤醫師能夠到位，讓頭頸癌、口腔癌等癌症的在地治療可一氣呵成。

服務人數超過十萬人次的陳玉祥，除了忙於臨床醫療，2013年3月起他更接下東基副院長一職、2016年升任院長，2021年屆齡卸下院長職務，轉聘為顧問。在陳玉祥的率領下，東基於2019年通過教學醫院評鑑。

此外，東基醫師人力從2013年4月的17個科別、36位醫師，到2020年12月擴增為25個科別、58位醫師，醫師人數成長了60％。值得一提的是，陳玉祥的妻子曾芬郁醫師於去年加入東基，專長小兒重症的兒子，也來到台東服務。