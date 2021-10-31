全聯超市方便民眾採買生活用品。一名女網友表示，拿五倍券到全聯消費後，收到一封簡訊，通知她獲得1萬元振興福利金，貼文曝光引發不少婆媽羨慕的眼神，紛紛恭喜她幸運中獎。根據全聯的方案，民眾只要持五倍券到全聯消費滿1千元，即可參加抽獎，每周有100名的名額。

原PO昨（30）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實說》分享一張簡訊截圖問，「請問有人中全聯這個嗎？」簡訊內容通知她中獎，「參加全聯購買振興福利金（第二周），單筆消費滿1000元抽1萬元振興福利金活動」，希望她在11月11日前回函，審核通過後一周內，將會有一筆振興福利金至她的福利卡帳號中，並再次恭喜她中獎。

一名女網友在全聯消費後，獲得1萬元的回饋金。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

圖文曝光後，引發不少婆媽熱烈討論，「天啊！妳也太幸運了」、「羨慕，我今天才上網登錄而已，希望好運降臨」、「好羨慕，應該把五倍券花在全聯」、「恭喜，我連200發票都沒中過」、「不知道有這活動，不然就花1000元去抽抽看」。

根據全聯推出的振興券優惠活動，民眾只要在活動期間，持紙本振興券到全聯消費，在全聯門市消費刷PX Pay會員條碼，單筆消費滿1000元，就可以參加抽獎，每周抽100名，中獎者可回饋1萬元振興福利金。