一名已婚多年的人妻，常常藉口外出加班，實際是到小王家見面纏綿，其夫起初因為工作繁忙，不以為意，不料某日在妻子的電腦中，發現她與小王躺在床上的親密照，頓時綠光罩頂，雖想挽回婚姻，但妻子執意離婚，讓人夫氣得對小王提告求償，法院審理後判決小王賠償20萬元。

人夫2020年5月間發現妻子異常，三不五時就說要加班，不然就是出外旅遊，因為本身工作繁忙，未懷疑妻子的理由，沒想到6月間在妻子的電腦中，無意間發現多張她與小王在床上的親密合照，因而認定2人已發生關係。

人夫雖然發現自己戴綠帽，仍想維持婚姻，但妻子卻執意要離婚，讓他身心受到極大打擊，氣得決定小王提告求償。

法院審理時小王並未出庭，也沒有任何書狀聲明或陳述，法官勘驗人夫提出的妻子與小王親密照後認為，照片中2人赤裸上半身拍照，身體緊貼、相當甜蜜，可見人夫咬定2人發生性行為並非虛構，因而認定2人已逾越正常男女交往分際，並侵害人夫的配偶權，最後判決小王須賠償人夫20萬元，可上訴。