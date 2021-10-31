香港財政司司長陳茂波今（31日）表示，近月香港疫情基本受控，民眾增加外出消費，港府在8月中預測全年經濟實際增長為5.5％至6.5％，按照目前的趨勢，預計今年全年的實際增長數字應會接近這預測區間的上限。

陳茂波今表示，香港經濟復甦的狀況在最近數月更顯穩固，相信明日公布的第3季經濟增長數字仍然不低，但考慮到今年上半年經濟反彈的速度遠較預期強，加上去年下半年比較基數較高，因此第3季經濟的按年增幅應會低於上半年。

陳茂波說，上半年香港的零售銷售貨值升8.4％，餐廳總收益也回升0.5％。過去數月受惠於電子消費券的發放，進一步提振了零售及餐飲業的市場氣氛。8月份零售業銷貨值的升幅達11.9％。相信即將發布的零售銷售及餐廳收益等數據，都會反映到市面持續旺盛的氣氛。

至於全年經濟實際增長，陳茂波就指，政府在8月中預測是5.5％至6.5％，按照目前的趨勢，預計今年全年的實際增長數字應會接近這預測區間的上限。

此外，陳茂波提到，雖然香港經濟的復甦狀況至今仍屬穩固，但基層打工的「有感度」仍有待回暖，且Delta變種病毒持續困擾全球多地，能源和大宗商品價格高企，航運費用上揚和外圍通脹升溫也可能窒礙全球經濟增長，也會為香港物價帶來上升壓力。

陳茂波續指，香港的社會經濟發展，跟大陸密不可分。港府正進一步調整防疫抗疫的措施及安排，冀盡快推進與大陸恢復人員的正常往來，為香港的經濟復甦，提供重要支持動力。