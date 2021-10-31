殲-20雙座隱形戰機

中方空軍11月11日建軍即將滿72周年，而世上第一款雙座隱形戰機殲-20當天很可能首飛，以展現自家在軍事技術上的最新突破。

就在距中方空軍72周年慶不到兩星期之際，社群媒體上出現了雙座殲-20原型機在成都飛機工業集團試飛場上滑行的照片和影片。據《南華早報》（South China Morning Post）報導，要求匿名的解放軍消息人士透露，雙座殲-20會在這時曝光，意味它首飛可能成為當天慶祝活動的一部分。

「還不清楚甚麼時候會首飛，可能是11月11日，」這位消息人士說，「最後的決定將取決於天氣狀況，還有其他的技術問題。」

First clear video of the J-20 twin-seater J-20B/J-20S

(Video from wb/飞扬军事铁背心） pic.twitter.com/xzMmff6cNR — 彩云香江 (@louischeung_hk) October 27 2021

It is indeed real 😯 … so say HELLO to the world‘s first twin-seater stealth fighter. 👋



These are the first clear images of the J-20 twin-seater so far called J-20S J-20AS or even J-20B Even if its true designation is not yet known.



(Image via wb/飞扬军事铁背心） pic.twitter.com/y7viH7N0ur — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 27 2021

專家說，雙座殲-20顯示，中方已擊敗美國和其他對手。他們說，中方試圖證明，美國「下世代空優」（NGAD）戰機計畫的概念可以成功應用在中國的戰機技術上。而「下世代空優」戰機計畫目的在於打造由先進戰機，感測器與武器，還有戰機和無人機構成的網路，以並肩作戰，好在2030年代時，發展出美國空軍的優勢。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）軍事研究計畫研究員何遠明（Ben Ho）指出，殲-20最初主要就是為了空對空作戰而設計，而多一個人在保持狀況覺知之際，對解讀來得既快又急的情資大有助益。