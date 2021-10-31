陳玉祥（前排左一）與希望教室學童合影。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

陳玉祥全家福合照。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

在全民健保的年代，陳玉祥進一步轉化父親的教誨，心繫偏鄉醫療資源的不均，他「乾脆自己直接下鄉行醫救人」，成為東基第1位也是唯1的耳鼻喉科醫師；有感於醫療人才短缺之苦，他乾脆自己培育，甚至把關心的觸角從醫療界延伸到部落孩童，自掏腰包成立「希望教室」。

到東基之初，陳玉祥因參與前往部落的口腔癌篩檢服務，發現當地孩童在學習上的困境。多方了解後，找到當地半志工半奉獻、理念相同的伙伴擔任老師，自費租教室、買桌椅和教材、付老師微薄津貼，自2012年3月起在延平鄉桃源村成立「希望教室」。

希望教室利用周一至周五晚餐後時間，免費協助國小、中學生加強英、數、國等科目，增加偏鄉學童的學習競爭力。他說，讓想念書的孩子可以晚餐後過來，在安靜的環境裡免費學習英數國文。

9年多來，希望教室陪伴孩子尋找人生方向，有許多孩子因而課業進步，考上理想學校，陳投入金額已超過200萬元。他還透露，當年有1位常跑部落巡迴醫療的東基醫師拿出私房錢贊助，「感謝上帝支應，手邊的錢一直都夠用，這筆私房錢尚未動用，我存著以備不時之需。」

經過希望教室培育，今年甫自大學社工系畢業的邱同學表示，「在部落裡，沒有補習班或課輔班，放學後只能在家裡1個人寫功課。但有了希望教室後，不僅有人會教你作業，也可以預習課業，最重要的是讓我們知道更多工作的選項」。

此外，陳玉祥也積極培育其他醫事人才，他任院長時共有10位醫事人員取得醫策會臨床教師資格，7位取得實習指導教師資格。促使東基自隔年起可以收訓實習學生、訓練新進醫事人員等，對人才羅致大有助益。

另外，陳玉祥2015年突發心肌梗塞引發敗血性休克，在加護病房昏迷1周後，從鬼門關前奇蹟般醒來，後續在心臟裝了7根支架，他自嘲是「Lucky Seven」，當眾人以為他歷劫歸來應該放慢腳步，未料他卻說「我甦醒時的第一個念頭是，上帝不讓我走，我要更拚命地做」即便台大醫院復健，他仍不忘問醫師有沒有興趣到東基服務，見一個問一個。

返回東基後他堅持不減診，依舊每周門診5次，還把手機號碼告訴病人，「不能讓病人找不到我」，陳玉祥說，每天早上睜開眼睛都會感謝上帝讓我有新的一天，我要照顧鄉親、守護後山，不能浪費時間。