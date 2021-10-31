「小島大歌」推出新單曲〈Liswar Zanset〉。（小島大歌工作室提供）

「小島大歌」推出新單曲〈Liswar Zanset〉。（小島大歌工作室提供）

橫跨世界的南島聲音採集計畫「小島大歌」，第二張專輯將於年底發行，以「為海洋發聲」為主題，邀請15位來自10個南島國家的音樂創作人進行遠端共製。最新單曲〈Liswar Zanset〉結合模里西斯 Sega 新生代天后 Emlyn、金曲獎「最佳原住民語專輯」得主漂流出口女主唱Putad、曾代表馬紹爾群島於聯合國巴黎氣候大會發言的青年行動倡議家Selina Leem，三位來自海洋的女性共同發聲。

此外，小島大歌也宣布於明年一月開始進行為期120天的36場館北美、歐洲巡迴，甚至站上紐約百老匯、史丹佛大學、賓州大學、長春藤名校等舞台演出。許久沒飛Putad將帶著全家人一起巡演，「終於可以帶六歲兒子造訪他的偶像—麥可傑克森的故鄉」；而曾經以旅行者為家的小島大歌計畫發起人陳玟臻BaoBao則表示旅行時常穿的長靴早已在櫃子裡發霉，迫不及待可以繼續飛行的日子；戴曉君也說：「我期待飛往美國和我的南島家人喝一杯疫情釀的酒、唱一首疫情釀的歌。」

最新單曲〈Liswar Zanset〉，由金曲獎「最佳原住民語專輯」漂流出口女主唱Putad與來自模里西斯的Emlyn共同創作，並以雙主唱形式呈現。Emlyn在歌裡緬懷祖先曾經被視為奴隸，但仍一路反抗最終獲得自由的歷史。曾參與反寶盛水族生態遊樂區開發案，守護阿美族海岸線傳統領域的 Putad，也以台灣原住民土地被佔領剝削的故事為題，表示：「就算到最後我們什麼也沒剩下，我相信土地與海洋會守護著我們，我們將成為祖靈的一部分。」