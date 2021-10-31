一名男大生日前覺得喉嚨有異物，以為是菜渣，用力一咳竟咳出一大顆「結石」，約半個小拇指大小，男大生將它壓破狂吸，直衝進腦門的酸臭味讓他直呼好爽，照片曝光後，立刻引起網友共鳴「光看照片都就能聞到臭」、「壓扁超臭的」。

一名男大生日前覺得喉嚨有異物，以為是菜渣，用力一咳竟咳出一大顆扁桃腺結石。(翻攝自Dcard)

一名男大生29日在Dcard發文指出，原本以為是什麼菜渣這麼大片，卡住喉嚨很難受，之後舌頭一舔發覺有異物不對勁，於是使勁一咳，咳出一大顆乳白色的扁桃腺結石，更驚呼這是他有史以來咳出最大顆的結石，讓他感覺全身通體舒暢、療癒，更忍不住用手指把結石壓爆，大力吸一口，「那股酸味直接衝上來，好爽」。

而超大顆扁桃腺結石照片一曝光後，讓看到的網友驚呼「這超大的啦」、「喔看照片就能感受到臭，把這麼臭的東西逐出口腔感覺就很爽」、「收藏起來，專屬你的龍涎香」、「這超臭的，以前咳出來不知道是什麼還捏下去聞看看」、「這真的超級超級臭」、「如果有長期口臭的話，就要注意可能是扁桃腺結石引起」。

耳鼻喉頭頸外科張智銘醫師曾在亞東醫院院訊上指出，扁桃腺結石就是扁桃腺上的隱窩機能出現障礙，持續發炎產生的混合物造成小洞阻塞，形成惡性循環，結石成份可能是細菌滋生、死掉的免疫細胞或表皮細胞、混合一些黏液和食物殘渣堆積在隱窩，慢慢有一些礦物質沉積，最後硬化成小石頭形狀，脫落時病患常以為是沒吞乾淨的飯粒，壓破會散發出強烈的臭味。

張智銘表示，扁桃腺結石發炎可能造成吞嚥疼痛、吞嚥困難、喉嚨緊緊的、卡卡的、有持續的異物感，或味覺上面出現異常。平時多漱口及注意口腔清潔、規律生活作息、清淡飲食及降低胃酸逆流，可預防扁桃腺發炎。