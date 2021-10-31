前NBA傳奇射手「雷槍」艾倫(Ray Allen)因當年從塞爾提克轉投敵營熱火，讓綠軍隊友賈奈特(Kevin Garnett)、皮爾斯(Paul Pierce)等人非常不滿，之後他們的關係也逐漸變差，但事情在今天有了轉變，賈奈特在受《紐約時報》訪問時說他願意原諒艾倫，並祝福對方未來一帆風順，這可說是NBA場外的一大消息。

We're still waiting for the reunion between Kevin Garnett Ray Allen Paul Pierce and even Rajon Rondo 🙏 pic.twitter.com/icuNvE8zci — Celtics Nation (@CelticsNationCP) October 30 2021

在接受採訪的時候記者詢問是否還和艾倫有聯絡，但賈奈特表示沒有，確實這也是大家預想中的答案，畢竟前段時間舉辦的名人堂典禮時，賈奈特因大會把他座位排在艾倫旁邊非常不爽，他後來直接坐到其他位子，能看出事情發生多年賈奈特仍懷恨在心，若他們之間還有聯絡想必是非常離奇的事情。

隨後記者提問說：「當年艾倫加盟熱火，很多人都說他投降了，才加入對方，你至今是否會原諒他當年的行為呢？」沒想到答案竟超乎眾人所想，賈奈特說：「說真的現在我只希望他一切都好，希望他和孩子、父母都身體健康，無論他做什麼，以後都會支持他，這就是我現在的態度，我不想讓他一直因這件事內疚下去。」

不過此消息一出也引起網友議論紛紛，有人說：「艾倫為什麼要感到內疚、為什麼要得到你的原諒？在塞爾提克打球時又不是你付他錢，他想轉隊難道不行嗎？」不知道賈奈特看到這些話會作何感想。確實當初艾倫是先與朗度出現裂痕，最後也沒人幫他說話，這可能是讓他選擇離開的最大原因。

2008年時塞爾提克傳出驚天動地消息，原本還在灰狼的賈奈特和在超音速的艾倫同時加盟綠軍，與陣中主將皮爾斯組成史無前例的「GAP連線」，當時這三人都還處於生涯巔峰，在開季時搭配朗度、柏金斯(Kendrick Perkins)打出統治聯盟的表現，並在最後如願拿下總冠軍，可惜之後都無緣再拿一冠。