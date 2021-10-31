位於台南山上花園水道博物館的「猛獁象」骨骼複製品。（水道博物館提供／洪榮志台南傳真）

台南市左鎮菜寮溪以化石考古馳名，流域中的山上花園水道博物館，最近與樹谷生活科學館合作，推出「猛獁象」骨骼複製品巡迴展，將千年以前的古生物帶入國定古蹟，久遠的時空在此交會，成為不少遊客打卡的新亮點。

館方表示，台南市因為開發最早擁有豐富的人文歷史底蘊，日據時期在菜寮溪流域，更因多次採集到史前新生代古生物的化石，成為研究台灣史前世界的大門。此次巡迴展是台南市區域博物館創新發展協作平台一次成功的跨館合作，古生物與古蹟的相遇，不僅題材新穎少見，也能讓民眾對歷史更有感觸。

台南市長黃偉哲認為，南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區、樹谷生活科學園區及山上花園水道博物館，組成台南市區域博物館創新發展協作平台，因位置接近，加上各具專業特色，透過跨館合作的方式，從博物館知識推廣、活動舉辦到展覽共融，已經成功打開台南市山區的可見度，為山區的觀光發展開闢出熱門路線。

文化局也說，山上花園水道博物館啟用於1922年，明年即將迎來落成100周年，因為擁有廣大的綠地，成為民眾踏青、野餐的熱門地點，也被視為最好親近的國定古蹟，自開園以來即人潮不斷，此次設置的長毛象巡迴展，展期將由10月27日至明年1月3日，勢必再度成為水道博物館的新打卡熱點。