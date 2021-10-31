台南市政府都發局近年積極建設新營鐵道地景公園，今年推出「圍繞蔗時光」系列活動。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（右二）31日為活動宣傳暖身。（張毓翎攝）

劉哲安返鄉創作的地景藝術作品「圍繞蔗時光」模型，作品代表著過去與現在的兩個半圓時光隧道，象徵糖業曾經乘載人流與物流而交錯編織成的生命網絡。（張毓翎攝）

台南市政府都發局近年積極建設新營鐵道地景公園，今年推出「圍繞蔗時光」系列活動，活動從11月6日起，橫跨5個周末，內容包含DIY竹編創作、舊衣編織、快閃遊戲、露天電影院等，12月11日成果發表，在地竹編藝術家劉哲安返鄉創作的地景藝術作品也將在當天正式亮相。

南市府都發局和台糖公司以糖業、軌道為主軸，將新營糖廠改造為地景公園，舊糖鐵路線也整理為甜覓鐵馬道，現在民眾可以騎乘腳踏車到新營、鹽水及後壁區遊玩，相關工程成果更陸續榮獲公共工程金質獎、國家卓越建設獎、建築園冶獎及台灣景觀大獎肯定。

市府都發局地景規劃工程科長劉守禮指出，此案這可說是公部門找經費，幫市民朋友打造的休閒公共空間，過去是由政府營造，今年導向則強調「民間參與」，包括邀請藝術家劉哲安返鄉創作，民眾也透過此活動到這裡學習編織，完成後的部分作品將留在現地，統一在成果發表那天展出。

劉守禮說，一個公共建設是屬於大家的，希望不要只是官方的投入，民眾藉由活動參與，可以親臨體會它的美；新營過去和糖產有緊密關係，承載著許多人的回憶，相信此處能成為拉起老中青不同世代的地方，而目前新營糖廠仍有許多閒置空間，期待未來有更多資源挹注活化。

台南市長黃偉哲31日為活動宣傳暖身，並貼心提醒，配合防疫政策，部分活動將採預約報名制。都發局表示，活動詳情可至台南市都發局網站或「圍繞蔗時光」臉書粉專查詢。