對於年底即將舉行的「反萊豬」公投案，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前稱自己與孩子都吃美國豬肉。國民黨主席朱立倫表示，「我可以天天吃美豬，但是我不吃萊豬」，就像台灣豬肉禁止成為萊豬，並反問蔡英文總統，台灣豬是否可變台灣萊豬？若不開放台灣萊豬，為何要請大家吃萊豬？

朱立倫指出，他願意吃美豬，美豬沒有問題，但是是萊豬的問題。今天萊豬在台灣，他問蔡總統一個問題，如果妳要開放，那請問可以開放台灣萊豬嗎？蔡總統請回答，台灣豬可以變台灣萊豬嗎？如果不開放台灣萊豬，那為什麼要請大家吃萊豬嗎？

朱立倫強調，「我可以天天吃美豬，但是我不吃萊豬」，就像台灣豬肉禁止成為萊豬。國家既然說不能吃萊豬，就請蔡總統告訴大家這一句話是錯的，以後台灣可以吃萊豬，包括台灣豬也可以變成萊豬，都沒問題，「那妳開放，就告訴大家這是科學的依據」。

此外，對於台北市長柯文哲稱民進黨當時挺深奧電廠要蓋三接，是為了讓蘇院長選新北市長。朱立倫表示，不管是柯市長也好，很多好朋友也好，所有在野的力量要一起，讓民進黨的雙標黨的面目呈現在國人的眼前，讓蘇院長或蔡總統前後不對盤的一些講法，讓民眾能夠看清楚。

朱立倫呼籲，大家想一想到底當時民進黨對萊劑的態度，萊豬的態度，以及對台灣本土萊豬的態度，民進黨一定要講清楚，是不是可以讓台灣豬變成萊豬？如果不行，那我們一起反萊豬。