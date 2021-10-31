統一獅31日作出球員異動，將洋投飛利士降下二軍，拉上傷癒歸隊的林子豪，總教練林岳平表示，飛利士在30日與富邦悍將的比賽中不慎弄傷右膝，加上手肘也有點緊繃，決定直接啟用「另一版本」，將他降下二軍，下周將會升上猛威爾。

飛利士昨天先發迎戰富邦只投79局就退場，賽後他表示，因為新莊球場的投手丘較平，在比賽中不慎「蹬到」，在避免受傷的情況下將他提前換下場。

今天賽前林岳平表示，飛利士右腳不適，加上手肘也有緊繃狀況，要恢復也是需要一段時間，可能會來不及下一次先發，所以就直接將他降下二軍休養。

獅隊另名洋投猛威爾在20日下二軍，最快能回來一軍的時間是下月5日，林岳平說：「剛好他回來賽程是可以接上的，本來我們就有預計猛威爾替換，因為有觀察到飛利士有疲勞狀況，昨天腳傷出現了就直接更換。」

接下來獅隊將面臨9天8戰的挑戰，「餅總」表示，先發投手輪值上應該還可以應付，「除了布雷克、霸能，猛威爾也可以回來，先發土投還有古林睿煬，胡智為5日回一軍先發，另外左投江辰晏也是可能的先發人選。