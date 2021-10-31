胡瓜與阿翔挑戰高難度姿勢。（民視提供）

胡瓜展現腰力。（民視提供）

阿翔用肚子頂球，被虧老了腰不行了。（民視提供）

民視《綜藝大集合》日前錄影藝人齊聚一堂，開場又玩起「123」木頭人，只要音樂一停動作就要停止，每一位來賓出場都做出高難度姿勢，沒想到主持人被來賓們嗆「沒辦法」，激不得的胡瓜與阿翔，居然聯手挑戰高難度動作，只見阿翔一腳踩著胡瓜大腿，單手抓胡瓜的手，胡瓜讓阿翔踩在身上，隨著節奏「123」不能動停止30秒，超high一幕讓現場瘋狂尖叫，但胡瓜表情也越來越猙獰，也讓全場爆笑。

節目中邀請一組花式足籃球「LAD-論文小組」的表演團體，表演者一上場後讓眾人看到超乎一般人想像的足球技巧，這群表演者中最厲害的一招絕技，一個男表演者躺下後用肚子頂球，頂出了20幾下的動作，看到動作後眾人都呈現出驚嘆的表情，綜藝大哥胡瓜開放給現場的藝人挑戰，但沒有一個人頂超過3下，而這時候調皮的胡瓜說，阿翔老了腰不行頂過3下，阿翔一聽嗆聲如果超過3下就要拿瓜哥獎金，沒想到阿翔一試，眾人齊數1、2然後球就掉落下來，一個失誤阿翔果真被全場說老了。