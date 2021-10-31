張懷顥（右）與新歌MV的2位主角開心合照。（海蝶音樂提供）

張懷顥（Mike）推出個人首張創作專輯《Mike張懷顥Vol.1》，忙碌宣傳不忘防疫優先，張懷顥日前特別抽出時間施打BNT第一劑，沒想到連續4天燒到39度左右，還伴隨狂拉肚子，公司要他休息，他自認發片機會得來不易，硬是上了2個電台節目，直到昨（30日）在公司高層「強制」陪同下，始到醫院吊點滴，Mike形容這幾天連吃什麼都不記得，「感覺像被飛機撞到，人還在空中飄」，幸好今晨已退燒。

張懷顥26日接種BNT第一劑，雖早已做好心理建設，也準備了額溫槍、維他命和普拿疼，沒想到當晚突然發燒，且燒到39度，公司要他去看醫生，他卻鐵齒以為忍耐一天就沒事，沒想到燒到第3天體溫居高不下，隨之而來還有拉肚子症狀，公司想幫他取消通告，他堅持不讓，自知發片不易，想把握每個機會，撐著虛弱的身體上了李明依和豆子2個電台接受訪問，「Emi姐和豆子哥都對我很好，都說身體重要，慢慢來即可」。

公司高層看不下去，昨直接去張懷顥家「逮人」，把他帶去醫院吊點滴，醫生說他注射反應太劇烈，罵他不愛惜身體，應該早點就醫，研判可能是疫苗病菌進入腸胃造成腹瀉，經治療後睡了一夜，今晨張懷顥終於退燒，但仍全身無力、痠痛、狂冒冷汗；他不好意思地說：「我不應該硬撐，晚治療是苦了自己。」呼籲大家一有異狀不要拖趕緊就醫，也感謝有疫苗可打，「這比什麼都重要」。被問似乎是敏感體質，會不會對打疫苗心裡產生陰影？他勇敢笑回：「才不會咧，希望趕快打到第二劑，有事就交給醫生。」

張懷顥新專輯首波主打歌〈缺頁〉，由名作詞人林怡鳳填詞、張懷顥譜曲，Mike藉此曲探討現代網路社會，大多人藉由社群、平台與人交流，將最好的面向展現給大家，但他人看到的只是營造出來的表象，若沒有真實的相處，如同「只是看到一本書的精美封面，卻看不清裡頭寫了什麼」，Mike剖析：「就像一本書缺了一頁，始終缺少了，最真實的那一頁。」

他當初創作靈感來自身邊一對情侶朋友，在社群上總給人甜蜜爆炸的感覺，但其實同住的兩人早已各過各的，感情狀態岌岌可危，「現在很多人也是透過各種網路找愛，隔著螢幕就能動心，走進現實卻不一定能夠相處」；該曲MV邀請新生代演員黃承邦、簡莉紋共同主演，Mike被男女主角演技震懾，一場爭吵戲他被吸引到「幾乎忘了呼吸」，大讚2位主角演技太厲害，「一開始我連呼吸都不敢太大聲，深怕影響到男女主角」。