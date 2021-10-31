一名朱姓工程師自行架設「承德路」網站，抓取關於女性與少年性交的A片放上該網站供人閱覽，朱男還增設會員付費制度，不法獲利達33萬元，經警方接獲檢舉後查獲。新竹地院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例判3月徒刑，得易科罰金。緩刑3年。可上訴。

判決書指出，37歲朱姓工程師於2015年12月起在住處以筆電架設「承德路」網站，並用PHP程式語言，撰寫爬蟲程式，定期至國內、外的色情網站與論壇抓取關於少年少女的性交畫面放上該網站，供人免費閱覽。

此外，朱男於2018至2019年間發現網站的瀏覽數飆高，見有利可圖，便新增付費制度，會員若每月支付4.9美元（約新台幣149元）即可觀看網站上所有畫面，前後共不法獲利逾33萬元。經警方接獲檢舉，持橋頭地院核發之搜索票前往朱男位於北市的辦公室、新竹的住處搜索，全案才曝光。

新竹地院審後，朱男坦承犯行，且犯後態度良好，考量其為一時失慮，依網際網路供人觀覽兒童或少年為性交行為之電子訊號罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。緩刑3年，期間交付保護管束，另須於判決確定2年內向檢方指定之機構，提供60小時義務勞務，並接受法治教育課程3場。可上訴。

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