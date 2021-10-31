花蓮縣鳳林鎮的新光兆豐農場園區，有座小型動物園，近日傳出有約10名遊客圍繞園區內的亞達伯拉象龜，不顧其意願，大搖大擺地騎在它的身上拍照打卡，民眾見象龜顛簸前行的模樣，疑想脫離人類掌控的可憐模樣，痛批「根本是在虐待動物」，所幸該象龜經檢查後無礙，不過兆豐農場將架設網路監視器，隨時監控，呼籲遊客親近動物將心比心，愛護得來不易生命教育的場域。

新光兆豐農場飼養4隻亞達伯拉象龜，供讓遊客近距離餵食紅蘿蔔等食，象龜體型雖大，但十分親人，看見人群就會主動靠近，豈料，近日卻有近10位遊客無視園區告示牌及廣播，輪流騎在象龜身上，且不顧象龜想離開，甚至比「YA」拍照打卡，近2分鐘的玩樂過程，也被目睹民眾拍下。

兆豐農場動物園長簡麗秋見到象龜被民眾騎乘的畫面時，既生氣又難過，她說，「這些動物就像是我們的孩子一樣，飼養員每天悉心照料，卻被遊客這樣對待，有的同仁看到這個畫面當場崩潰。」

所幸該象龜經獸醫師健康檢查後，身體無恙，僅受到驚嚇，簡麗秋坦言，之前曾有發生遊客亂餵食的狀況，但騎上去卻是第一次，不過園區門口都有放置「請勿拍打、乘坐」的告示牌，且現場都有不定時廣播提醒遊客、教育遊客，豈料，卻發生這種事情，未來園區將架設網路監視器，隨時監看，也會不定時派員前往查看。

簡麗秋也說，因自己單位非主管機關，無法開罰，只能不斷呼籲遊客，親近動物將心比心，愛護得來不易生命教育的場域。