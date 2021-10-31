民進黨青年部「國務青旗艦學程」(民進黨提供)

民進黨青年部「國務青旗艦學程」今天舉辦「政策思辯課」，聚焦在12月18日重啟核四公投的備戰工作，並透過專業辯論選手進行示範賽。民進黨副祕書長林飛帆期勉學員，在公投倒數最後七周一起積極展開社會溝通，讓更多民眾理解蔡總統與執政黨團隊「四個不同意」的公投立場，進而共同投下神聖的一票。

民進黨青年部30日和31日在台南分別舉辦「國務青旗艦學程」第一階段最後一場「政策議題課」與「政策思辯課」，透過對重啟核四公投的背景說明、模擬正反雙方立場的辯論示範賽，積極與年輕學員備戰12月18日公民投票。

民進黨青年部主任蔡沐霖說明，今年的「國務青旗艦學程」聚焦在公投議題的說明和思辨。從10月初台中場，10月中台北場，到10月底的台南場，均邀請執政團隊具經驗的立法委員、政務官、黨務主管、地方首長、縣市議員來授課，並與CDPA中華辯論推廣協進會合作，安排政治評論人溫朗東與專業辯論選手協助培訓學員。

蔡沐霖指出，昨天台南場的「政策議題課」，由台南市長黃偉哲與台南市研考會戴偉峻主委分享城市治理經驗、民進黨副秘書長林鶴明分享從基層幕僚到黨務主管的工作經驗，並邀請到陳怡珍、呂維胤、蔡筱薇、李宗翰、李啟維等5位台南市議員，與學員面對面直接交流。

今（31）日的「政策思辯課」，則聚焦在12月18日重啟核四公投的備戰工作。除了由政治評論人溫朗東講授公共溝通訣竅與公投議題「四個不同意」的背景脈絡外，也透過專業辯論選手的示範賽，一一呈現、拆解核四議題正方與反方論點。

今天到場與學員互動的林飛帆表示，樂見南部年輕學員關注公共事務，一起為12月18日公民投票做好知識與論述上的準備，並期勉學員在公投倒數最後七周當中，一起積極展開社會溝通，讓更多民眾理解蔡英文總統與執政黨團隊「四個不同意」的公投立場，進而共同投下神聖的一票，守護台灣能源轉型、國際經貿、民主深化等諸多寶貴的成果。

「國務青旗艦學程」第一階段的「政策議題課」與「政策思辯課」結束後，民進黨青年部將接續為學員安排第二階段的「幕僚技能課」並展開公投宣傳行動。蔡沐霖強調，培育新世代政治人才是民進黨青年部的責任，更期待新世代的青年一起在四項公投挑戰中，守住對台灣最有利的選項，並找到自己參與的位置。