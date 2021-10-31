企業排球17年聯賽31日由台北鯨華與中國人纖揭開第2日賽程，30日就先「暖機」的鯨華延續火燙手感，攻擊完全不手軟，中國人纖奮力迎戰，童琦芳、葉于雯積極突破對手防線，持續有火力輸出，但鯨華全員皆兵，最後以25比11、12比25、25比18、25比14拿到2連勝。

延續昨日奪勝氣勢，台北鯨華首局無論是攻擊、防守跑動都形如流水，吳芳妤、陳佳蔓幾次重扣攻擊穩穩得分；中國人纖熱機較慢，雖適時換上劉美菁在網前牽制止血，但分差過大不及改變戰局，鯨華帶著14分領先收下第1局。

次局中國人纖找回自身節奏，胡曉佩、童琦芳挺身而出，屢屢突破台北鯨華防守，還有葉于雯兩次「沙西米」提振團隊士氣，反觀臺北鯨華似乎亂了陣腳，出現不少失誤，讓中國人纖以25比12追回一局。

第3局台北鯨華在當家舉球員廖苡任靈活調度下，攻擊火力加乘，中國人纖也不是省油的燈，背飛攻擊屢次收到成效，但仍不敵砲火猛烈的鯨華。決勝局賽況更激烈，鯨華張芷瑄在四號位連續開火，加上前3局不斷帶來威脅的甘可慧與余䒩語，造成中國人纖接應壓力，終場以25比14達成開季2連勝。

此役表現攻守俱佳的台北鯨華「阿語」余䒩語表示，在場上以輔助隊友為主，盡力發揮自己的優點來放大團隊士氣。對於兩日表現都相當亮眼的學妹甘可慧，兩人同為中間手，阿語說：「她很積極而且吸收很快，都會立即修正。」