肺癌一直高居國人十大癌症死因第1名，衛生福利部桃園醫院胸腔內科醫師邱昱棋指出，肺腺癌近年有年輕化趨勢，更值得留意的是，東亞地區不吸菸的女性罹患比率更高過癮君子。

邱昱棋表示，肺腺癌初期無症狀，民眾多是身體不適或經胸部X光、低劑量胸部電腦斷層時發現，末期會有久咳不癒、咳血、喘不過氣、胸痛、體重下降等症狀，若轉移至頭部恐出現頭痛、意識改變等，若併發骨頭轉移至其他部位，嚴重者會產生病理性骨折，若轉移到脊椎會有下半身癱瘓的危險。

「東亞地區不吸菸女性罹患肺腺癌比率高過癮君子！」邱昱棋指出，罹患肺腺癌者以50至70歲年齡層居多，但是近年來30至40歲年齡層的患者越來越多，有一半以上的肺腺癌病患不抽菸。

邱昱棋說，觸發肺腺癌的危險因子與觸發癌症的因子有重疊，包括吸菸、吸二手菸、炒菜油煙、基因突變、家族病史、空氣汙染和化學物質汙染，例如從事金屬業、冶礦業、接觸石綿、放射線等工作，或本身有得過如肺結核等肺病。

邱昱棋表示，罹患肺腺癌早期可用手術切除能痊癒，晚期無法手術切除者則須以化學治療、標靶治療、血管新生抑制劑、免疫療法與放射線治療來交相運用控制病況。

治療期間與術後保養都相當重要，邱昱棋指出，為避免治療過程體重下降過多，沒食慾也要盡量少量多餐，化學治療後則要避免進出公共場所，外出戴口罩避免受其他細菌、病毒感染，發燒時要就診不可自行服用退燒藥，化療過後7到10天會有白血球降低的風險，要格外小心。

至於要如何預防肺腺癌？邱昱棋回應，民眾需戒菸、拒吸二手煙、拒吸油煙、定期追蹤檢查、多吃蔬果、出門戴口罩避空汙、避免化學物質毒害及保持正面愉快的心情。