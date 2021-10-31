高雄海洋文化及流行音樂中心歷經12年籌建完工，並於31日舉辦開幕演唱會。（洪浩軒攝）

高雄海洋文化及流行音樂中心歷經12年籌建完工，並於31日舉辦開幕演唱會。（洪浩軒攝）

高雄海洋文化及流行音樂中心歷經12年籌建完工，並於31日舉辦開幕演唱會。（洪浩軒攝）

高雄海洋文化及流行音樂中心歷經12年籌建完工，並於31日舉辦開幕演唱會。（洪浩軒攝）

高雄海洋文化及流行音樂中心歷經12年籌建完工，並於31日舉辦開幕演唱會，蔡英文總統、高雄市長陳其邁、文化部長李永得都相繼到場共襄盛舉，李永得宣布，除了金音獎頒獎典禮首度於下周移師高流舉辦外，明年金曲獎也會選在高雄舉辦。

李永得表示，高流對高雄來說意義非常重大，他始終相信音樂是最強大的文化力量，也是所有民眾只要願意就能親近的一項藝術，當人們悲傷時，音樂可以撫慰心靈，當人們歡樂時，音樂也會陪著人們躍動、呼喊，所以音樂不只是文化力量，也是一項非常重要的產業，希望高流不僅能夠振興國內音樂產業，也可以向國際展示台灣的音樂能量。

李永得指出，高流不只外觀建築造型特殊，場館內的設備也結合科技也相當新穎，希望給民眾不一樣的聽、視覺享受，雖然場館落成開幕後，將由文化部交給高市府經營，但文化部仍會持續協助，共同為國內音樂產業努力，所以他宣布，文化部舉辦的金音獎下周將在高流舉辦，明年金曲獎也會在高雄舉辦。

陳其邁感謝李永得將金音獎、金曲獎選在高雄舉辦，話鋒一轉，陳其邁突然向李永得爭取金馬獎、金鐘獎等也可以到高雄來舉行，此話一出，引起全場觀眾熱烈掌聲。陳其邁表示，音樂是一個符號，代表著感情、創作者的思想，讓大家引起共鳴，所以音樂中心顧名思義就是感情的匯集地，也代表城市的精神，所以希望藉由高流的精神，能夠讓高雄揚帆起飛，讓世界看見高雄。

蔡英文表示，台灣有豐沛的音樂創作能量，民主自由是創作沃土，一個好的表演舞台，則是培育人才的養分，高流讓更多年輕表演者站穩腳步，向國際舞台邁進，高流獨特的建築設計外觀已成為地標，未來在海景第一排欣賞音樂，將成為南台灣的日常。

在疫情趨緩情況下，正是觀看藝文表演的好時機，歡迎大家多使用五倍券和藝FUN券買票支持藝文產業，相信這裡的文化體驗將打破大家對表演的想像。期待未來高流成為南台灣流行音樂的出海口，讓台灣音樂走向世界，每個人在這裡找到音樂的真愛。