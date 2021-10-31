新象創作劇團經典雜技演出「巧耍花罈」。（新北市文化局提供）

板橋435藝文特區展出「風采傳承憶棠華-雜技大師李棠華文物展」。（新北市文化局提供）

板橋435藝文特區展出「風采傳承憶棠華-雜技大師李棠華文物展」。（新北市文化局提供）

新北市板橋435藝文特區進駐團隊「新象創作劇團」師承雜技大師李棠華，長年推廣雜技教育，並將雜技融入表演、戲劇，為推廣雜技傳承與創新發展，將現代雜技推展到各地，昨（30）日起至11月28日在435藝文特區浮洲館展出「風采傳承憶棠華-雜技大師李棠華文物展」，除追憶大師的風采，也將雜技表演藝術傳達給社會大眾。

文物展由李棠華大師嫡傳弟子、「新象創作劇團」團長王光華結合知名版畫藝術家劉裕芳策展，特別選在李棠華當年成立「中華民俗技藝訓練中心」開班傳授技藝的日子開展，極具紀念意義。

展品包括過往演出報導、勳章獎牌、紀錄照片及當年使用的雜技道具等，並放映李棠華的專題影片，梳整大師畢生經歷與台灣雜技的藝術歷程。

展覽期間亦有《那些年的經典雜技》舞台演出，由王光華親自帶領新象劇團教導的慢飛兒及獨輪車手同台演出，展現新時代雜技的創新與轉變。

新北市文化局長龔雅雯局長表示，新象創作劇團是新北市傑出演藝團隊，將雜技融入表演、戲劇等多元元素，走向現代劇場，堅持雜技傳承與創新發展，豐富的表演型態廣受民眾喜愛。