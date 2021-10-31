台南市日本人協會辦理日文繪本親子工作坊，邀請市民親子到新總圖聽故事、學日文。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市日本人協會為感謝台南市對在地日僑的照顧，繼日前贈送50本日文繪本給台南市立圖書館後，31日再辦理日文繪本親子工作坊，邀請市民親子到新總圖聽故事、學日文。

親子工作坊活動先由圖書館方代表市府致贈感謝狀，接著由日本人協會理事吉川知里、幹事佐藤朝絵等人擔任講師，帶領12組親子閱讀日文繪本《小金魚逃走了》。現場除教授簡單的日文，講師們更設計手作金魚活動與孩童互動，活動溫馨熱鬧。該會理事長野崎孝男表示，希望未來能再辦理活動與台南市民交流。

市長黃偉哲認為，台日關係向來友好，感謝上周日本第6度致贈台灣疫苗，對台灣的疫情防治有很大的幫助。台南市除為在地日僑規畫專案執行疫苗施打，也辦理日本城市文宣展、和風文化祭等活動，增進市民對台日交流的關心，深化雙方情誼。

黃偉哲還強調，儘管疫情導致實際的跨國訪問受到影響，但是台日交流並不會因此停止腳步，此次由在地日本人協會主動邀請圖書館合作辦理活動，便能看出兩國情誼之堅定，市府也會持續推動與日本在經貿、農產品外銷、文化教育等各領域的合作。