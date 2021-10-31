桃園市八德區建德路上的八德1號社會住宅，從窗戶望出去能將稻田美景盡收眼底。（陳夢茹攝）

桃園市升格後推動社會住宅，市長鄭文燦曾喊出2萬戶社宅的政策，市議員林政賢指出，社宅建置不及似乎未見效益，受原物料上漲影響更有多處工程延宕。市府表示，會盡量避開上漲高峰期再發包。

林政賢表示，參照各年底網路待租住宅租金顯示，桃園房價飛漲快速，5年來漲幅高達32.6％，為六都中第2高，新屋租金平均每坪高達40萬元，他直呼，房價漲、薪水沒有漲，年輕人買房吃力，而鄭文燦承諾的2萬戶社宅更是跳票。

林政賢說，鄭文燦明年即將卸任，盤點桃園社宅，若把自建社會住宅、安置住宅基地，包括完工、興建中、正在招標設計或正在研擬中的社宅加總共有8815戶，扣除研擬中的1780戶，目前廣義的社宅僅7035戶，只佔2萬戶的35％。

市長鄭文燦回應，中央與地方預計興建1.2萬戶社宅，包租代管2826戶為六都最高、租金補貼核定1.7萬戶，原住名外加1千戶，另還有都更、農水署等合作計畫，社宅會慢慢達標。他說，社宅工程受疫情、原物料上漲影響有部分工程延宕，將請各單位發包時盡量避開原物料價格高峰期。

「社宅工程多處延宕，興建進度不如預期！」林政賢指出，近年原物料成本上漲，營造業缺工成常態，住宅基金債務到今年3月已達58億，成本越來越高，甚至社宅管理費用也漸漸無法支應日常物業管理。

住發處長莊敬權直呼「社宅是為幫助有需求的民眾，沒有追求賺錢！」，他坦言，財務平衡上的確有難度，除了和營建署申請相關補助外，社宅1樓的店鋪都有對外招租，但每個地點成效不同。

莊敬權分析，租得最好、最受歡迎的是中路2號社宅，反觀八德1、2、3號社宅位於區段徵收路段，周邊居民尚未移入，曾詢問連鎖超商進駐意願，但超商評估後認為光靠社宅人口業績無法達標，因而作罷，財務收支上會盡量爭取補助達到平衡。