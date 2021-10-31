天然氣市場價格巨幅上揚 中油11月份電業用戶調漲5％ 16:592021/10/31 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣中油31日宣布，因國際天然氣市場價格巨幅上揚，進口氣源成本增加而應大幅調漲，惟為照顧民生及工業，遂持續配合政府穩定物價政策，僅電業用戶調漲5%，其他用戶不調整。 該調整案，自11月1日零時起實施。 香港疫情趨緩 港財政司長預估全年經濟增長近6.5％ 陸10月非製造業PMI降至52.4 遜預期 #上揚 #調漲 #電業 #天然氣價格 #台灣中油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看屋筆記：南港區信義逸居(個案＋價格分析) 09:002021/10/31 建案開箱-台北 製造業扛壓力鍋 10月PMI可望加速擴張 04:102021/10/31 專題周報 油價蠢動 緊盯10月通膨率 04:102021/10/31 專題周報 油價漲不停 法人：可望延續到2022年Q1 11:112021/10/31 財經 裕元花園 年度優惠最低35折 04:102021/10/31 產業．科技 公股銀缺IT人才 起薪可調升 04:102021/10/31 財經焦點 國營事業帶頭拚能源轉型 04:102021/10/31 財經要聞 油價再漲！汽、柴油各漲0.1元及0.7元 13:282021/10/31 財經 柴油明大漲0.7元 衝擊客運票價 04:102021/10/31 財經焦點 創先例 美FDA批准5至11歲打BNT 04:102021/10/31 生活新聞 1碗泡麵近60元 物價蠢動吃不消 04:102021/10/31 焦點要聞 財經熱門新聞 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 台積電美國廠爆缺水、技術隱憂？一篇專訪意外洩解答 - 財經 元宇宙夯到超越現實 全球第1檔概念股掛牌 - 財經 無痛存退休金》「以房養老」 好不好 完整解析一次看 - 財經 第三代半導體炒爆 氮化鎵族群掀掛牌熱 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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