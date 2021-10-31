台灣中油31日宣布，因國際天然氣市場價格巨幅上揚，進口氣源成本增加而應大幅調漲，惟為照顧民生及工業，遂持續配合政府穩定物價政策，僅電業用戶調漲5%，其他用戶不調整。

該調整案，自11月1日零時起實施。