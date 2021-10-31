裕隆日產汽車（2227）宣布，即日起至11月30日止，限時推出「NISSAN烹派豪禮」購車優惠專案，凡入主日產（Nissan）品牌國產全車系及進口車款NEW JUKE，即可獲得料理神器SHARP Healsio水波爐（型號AX-AS6T，建議售價27900元）乙台，再享5千元現金（或等價振興券）升級4萬配件金、高額分期零利率、舊換新5萬元優先領，國產車ALL NEW SENTRA、KICKS、X-TRAIL、TIIDA更享68無限里程延長保固等超狂烹派豪禮。
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