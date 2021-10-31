福特六和汽車長期關注交通安全，並長年支持靖娟基金會推廣兒童道路安全教育，為響應交通部110年舉辦的交通安全月，宣布參與由交通部、教育部共同主辦，靖娟基金會承辦的「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」交通安全教育活動，福特六和汽車志工亦加入共同示範教案精華，包含：學習學童交通日常如行人通過路口、騎乘自行車及乘坐小客車、公車等情境，模擬學童在用路時可能發生的危險或擔憂，應如何安全應變，透過紮根教育的方式，讓孩子從小就能學習如何當一位聰明且安全的用路人。

福特六和指出，提供安全的車輛及安心的移動方式一直以來是福特汽車專注努力的方向，推廣交通安全教育從小開始，為孩童培養安全的用路、乘車觀念，並學習在交通環境中保護自己，是福特六和汽車與靖娟基金會一致的理念，從2014年開始便與靖娟基金會攜手，打造出合宜推廣的國小交通安全教育課程，更鼓勵員工以志工身份投入靖娟每年的兒童安全推廣活動，且每年都有更多的志工加入。