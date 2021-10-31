TOYOTA、LEXUS、HINO台灣總代理和泰汽車（2207）長期致力於交通安全公益活動，打造更安全的交通環境，因觀察到全台國小的交通導護裝備有品質參差不齊、破損、污垢清除不易等狀況，為提升導護志工值勤時的安全，和泰汽車自2011年開始，以縣市為單位，每年輪流捐贈全台縣市國小導護裝備，包含反光背心與指揮旗，11年來共捐贈近11萬套導護裝備。

和泰汽車指出，為保障志工及學童的交通安全，特地採用警用等級材質製作導護裝備，裝備的亮眼醒目，使得駕駛人一眼望去就能提高警覺、降低車速。2020年和泰汽車已完成全台縣市兩輪的國小導護裝備捐贈，因考量裝備需汰舊換新，和泰汽車2021年開始第三輪捐贈，今年除統一捐贈台北市、新北市國小外，也提供其他縣市有需求的國小及全台國中線上個別申請，今年共計捐贈近1萬套導護裝備，並於近日配送至各申請學校，守護更多導護志工與學生的交通安全。

和泰汽車指出，和泰集團秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，長期投入社會公益，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會，包含導護裝備捐贈邁入第11年累積捐贈近11萬套、連續11年捐贈和泰號捐血車、攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家、一車一樹達成種植50萬棵里程碑等公益行動，今年更連續七年榮獲天下永續公民獎，未來將持續整合和泰集團公益資源，擴大影響力，成為汽車產業CSR的標竿企業。