台灣福斯汽車發布重要人事異動，現任總裁安士杰（Sacha Askidjian）任期屆滿，轉任韓國福斯汽車總裁，現任銷售及產品總監馬康睿（Conrad Marx）從11月1日起接任台灣福斯汽車總裁。台灣福斯汽車表示，馬康睿是福斯汽車在台發展的重要推手，來台逾五年相當熟稔國內市場和車主需求，今後將帶領台灣福斯汽車持續蓬勃發展。

台灣福斯汽車指出，現任總裁安士杰自2019年5月上任以來，布局多角化品牌戰略，以New Volkswagen建構核心格局，帶來最新產品陣容及數位化客戶體驗，成功奠定穩健的發展基石。先以多元產品陣容吸引消費者，如初次導入國內的The T-Cross和The T-Roc、與歐洲同步推出的The Arteon，加上零時差引進性能R家族陣線，包含The Golf 8 R Variant及銷量僅次德國市場的The Tiguan R，全面滿足消費者各式購車需求。即使疫情籠罩，台灣福斯汽車的品牌年銷售量仍保持超過1萬1千輛的穩定成績，更成功締造單月超過1600輛銷售紀錄，市占率亦創下5.2％歷史新高，在進口車市場佔有一席之地。

與此同時，安士杰帶領全體同仁強化車主服務體驗且展現優異決策效率，台灣成為亞太地區第一個完成更新New Volkswagen全新識別展示中心的市場，同時擴展全台新據點版圖；此外，結合My Volkswagen APP打造福斯人禮遇計畫，實踐數位化顧客旅程，短短一年會員數已超過67000名車主會員；更為降低擁車成本，推行多元化車主服務方案，如領先業界長里程彈性保養概念、四年新車品質保固等，讓所有車主享受完整優質的售後服務品質和保障。

即將接任台灣福斯汽車總裁的馬康睿，多年來在奧迪福斯汽車集團各地擔任要職，於業務銷售、產品營銷、售後服務皆有豐富歷練。馬康睿於2016年9月來台，負責為台灣福斯汽車訂定以及實行現今的福斯品牌定位與產品策略，為滿足消費者的需求與期望，著重先進的主被動安全防護系統、豐沛性能表現與熱血駕控樂趣，為台灣消費者帶來了物有所值得的德藝車款選擇，這幾年除成功導入撼動市場的全方位R性能車款、壯大SUV車系陣容，更推動品牌旗艦車款The Arteon在台上市，一一成功驗證來台之初佈署的產品策略，不但提升銷售量、屢創新紀錄外，同時優化經銷體系讓台灣福斯汽車更加茁壯成長。