中信兄弟31日有機會在洲際主場「開箱」新洋投象魔力，他將從中繼出發，至於另名新洋投華德茲，總教練林威助表示，若他用球數達到一定的量，下周有機會直接先發出賽。

在洋將大限截止前，兄弟最後決定留下德保拉、羅傑斯及2名新洋投象魔力、華德茲，外界也都在期待2名新洋投何時開箱，昨天林威助曾表示，象魔力調整進度較快，今天有機會的話將會中繼出賽。

被問到華德茲何時能在一軍開箱？「助總」說：「今天華德茲有近牛棚，大約3、40球，若明天身體狀況一切正常的話，下周有機會出賽，且用球數如果有達到一定的量，可能會讓他直接先發。」

陣中王牌投手德保拉本周因脖子不適跳過1次先發，林威助表示，德保拉有去照核磁共振（MRI），說投完球後脖子有不舒服，檢查出來結果沒那麼嚴重，丟完後有其他部位跟平常痠痛不太一樣，「最近有進牛棚，也沒有反應身體有更嚴重，若沒問題下周也會歸隊出賽。」

之前連2場先發都投不滿2局的本土投手黃恩賜，在9月底下二軍調整投球機制，助總表示，下周黃恩賜會先在二軍出賽，沒狀況的話就會歸隊一軍。