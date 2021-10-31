大陸船隻越界盜採海砂和「大小通吃」的拖網作業，帶來金門海岸退縮和海洋生態破壞問題。（李金生攝）

大陸學者建議建構兩岸合作平台，保護金廈海域的中華白海豚等珍稀物種。（金門縣議員董森堡提供）

國立金門大學舉辦大型國際海洋保育研討會，邀請兩岸和國際學者、專家參與討論。（金大提供）

國立金門大學舉辦大型國際海洋保育研討會，邀請兩岸和國際學者、專家參與討論。（金大提供）

澳洲學者Matthew Lewis Navarro分享「澳洲海洋保護區」。（金大提供）

金大校長陳建民強調，這項研討會讓金廈海域的生態資源和維護，獲得兩岸和國際學者、專家更多的重視。（金大提供）

大陸船隻越界盜採海砂和「大小通吃」的拖網作業，帶來金門海岸退縮和海洋生態破壞問題，國立金門大學舉辦大型國際海洋保育研討會中，大陸學者專家建議兩岸建構共同監督管理，聯手打擊非法的合作平台，以擴大海洋資源維護的實際成效。

金大這項在海洋保育署與金門縣政府的支持下主辦的國際海洋保育研討會，邀請澳洲、韓國、越南、泰國、柬埔寨及兩岸學者專家，針對「海洋保護區經營管理成效評估及輔導」、「海域空間規劃與金廈海域治理」、「海洋文化與生態旅遊」、「水下文化資產保存」、「海洋保育與漁業永續」、「海洋事務管理與發展」及「海洋保育執法人力培訓」7大議題，發表了30餘篇論文。

金門縣府祕書長陳朝金指出，陸船越界濫捕、盜採帶來海岸退縮、油汙等生態問題，金門近年漁獲量相較過去呈直線下降，海洋生態保育已刻不容緩。

會中，澳洲學者Matthew Lewis Navarro分享「澳洲海洋保護區」、彰化區漁會秘書洪一平介紹「伸港奧螻蛄蝦保護區」、農委會水產試驗所副研究員陳均龍分享「卯澳灣的協同治理」、，農委會水產試驗所副研究員楊清閔介紹「後壁湖海洋資源保護示範區」的運作經驗，共同看法是設立海洋保護區需要當地民眾支持，相關環境教育和宣導是不可或缺的過程。

大陸學者介紹對岸海保實踐與成果、國土空間規畫作法，來自福建海洋可持續發展研究院的薛雄志教授、侯昱廷博士建議在大嶝-金門海域構建1座由廈門、金門共同管理的生態控制區，針對中華白海豚、文昌魚、鱟制定保護措施，並由廈、金建構對應的管理平台，聯手就區域非法採砂進行監控和執法機制。

金大校長陳建民強調，這項研討會讓金廈海域的生態資源和維護，獲得兩岸和國際學者、專家更多的重視，期待未來透過該校海洋事務中心、人文社會學院及海洋與邊境管理學系的努力，一同為國際海洋保育工作貢獻更大力量。