涉嫌在10月26日開槍射擊高雄岡山局員警，造成員警擦傷的通緝犯陳彥佑（綽號:善良），今天凌晨遭到高雄與台南警在台南圍捕攻堅時，試圖自戕不成想要和警方硬拚，遭台南保大霹靂員警連開16槍，頭、手等身體多處被打成蜂窩，當場被擊斃。檢警今天進行初步相驗，陳母也前往認屍，現場不發一語。初步結果出爐，確認死者身上有17個彈孔，分布在頭部、雙手、左腳、前胸，真正死因以及貫入與貫出口，待擇期解剖確認。

男涉槍擊警遭圍捕，遭轟16槍有17個彈孔，相驗出爐將解剖。(石秀華/高雄傳真)

陳母在相驗完畢後，對兒子遭到擊斃沒有意見，但檢方仍詢問是否會對警方提出告訴，陳母則表示要和家屬研究。

警方透露，42歲的陳嫌個性凶狠，有毒品、竊盜、槍砲彈藥刀械管制等多項前科，是高雄地區不良分子，去年因擁槍自重，被高市刑大警方查獲曾和同僚提及「再遇警方就要硬幹！」。

連日來警方追查持槍打傷警員的陳嫌，查出陳嫌逃往台南，5天以來，曾分別躲藏借住在永康及市區的友人處，為躲避警方查緝，又在台南市中西區一棟大樓地下室日租套房藏匿。

警方研判綽號「善良」的陳嫌，擁槍吸毒，一點也不善良，還曾和同夥提及「若遇警方逃不了，不是自殺，就和警方硬幹、火拼」，加上陳嫌有吸毒習性，也曾朝警方開槍，警方認為圍捕陳嫌時會發生不可避免的槍戰，於是申請台南市保安大隊特殊任務編組的特勤警力支援。

高雄市警方出動34名警力加上14名台南特勤警力展開圍捕，從警方公布的攻堅影片可見特勤警方荷槍實彈全副武裝，步步逼近陳嫌租屋處，警方以迫擊器破門，大喊「警察，把槍放下」，隨即槍聲大作，陳嫌頭、手及身體多處中彈，隨後被抬出，送醫急救後仍宣告不治。

檢警事後相驗，發現死亡的陳嫌頭、胸、手腳等處被打成蜂窩，全身共有17個彈孔，陳嫌倒臥的床上染滿紅色鮮血。

警方封鎖現場、鑑識，在現場查扣改造手槍1 枝、子彈14顆、毒品安非他命4包、重44.6公克、吸食器3組及現金62015元等證物。

全案警方共查扣改造手槍1枝、子彈30顆、毒品海洛因24.54公克、安非他命1049.07公克、現金80215元、毒品分裝器具一批等證物。

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