台灣首座滑雪場在合歡山 國發會PO舊照勾起網友滿滿回憶。（圖／國發會臉書）

台灣首座滑雪場在合歡山 國發會PO舊照勾起網友滿滿回憶。（圖／國發會臉書）

天氣逐漸轉涼，以往每到冬季不少人都會到國外滑雪，行政院國家發展委員會近日在臉書分享資料照片指出，其實早年台灣合歡山上曾設有座滑雪場，照片記錄當年民眾開心上山滑雪的模樣，讓不少網友紛紛回憶起當年的盛況。

國發會臉書分享合歡山滑雪場的舊照片，表示60多年前，政府開闢東西橫貫公路支線，發現海拔3100多公尺的合歡山，每年冬季有2個月的積雪期，而且地形及坡度均適合作為滑雪場地，因此成立「武嶺寒訓基地」，讓國軍們滑雪、雪地求生等訓練。

國發會表示，1963年在林務局支持下，「中華民國滑雪協會」等單位相繼成立，並推動雪上運動，合歡山也成為救國團舉辦冬令營的首要場地，滑雪營、賞雪團等活動。

當時合歡山東峰至松雪樓，還闢建了400公尺長的雪場纜車，松雪樓旁的「滑雪訓練中心」也培養了不少台灣好手出國比賽！可惜的是，在氣候變遷下，合歡山的積雪不足，加上出國滑雪相當便利，台灣第一座滑雪場才逐漸消聲匿跡。

台灣首座滑雪場在合歡山 國發會PO舊照勾起網友滿滿回憶。（圖／國發會臉書）

台灣首座滑雪場在合歡山 國發會PO舊照勾起網友滿滿回憶。（圖／國發會臉書）

台灣首座滑雪場在合歡山 國發會PO舊照勾起網友滿滿回憶。（圖／國發會臉書）

台灣首座滑雪場在合歡山 國發會PO舊照勾起網友滿滿回憶。（圖／國發會臉書）

一系列合歡山舊照也喚起許多網友當年的青春回憶，紛紛留言「合歡山上，50年前我工兵，在建造寒訓基地，就有滑雪場」、「我1644梯在此寒訓過」、「我小學的時候全家曾去合歡山滑雪度假過」，氣象達人彭啟明也回憶道「我父親在將近53年前當兵在那受雪訓，說準備反攻大陸，要從東北打起」。

也有人感慨氣候暖化，舊景不再，「那個年代，清境農場每年都會下雪，民國76、77年出現氣候轉折後，現在，清境五六年才飄一次雪」、「往事只能回味了！」。